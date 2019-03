Brood wil dat spelers plezier hebben: ‘We zijn nog niet begraven’

VIDEOZeven wedstrijden in krap vier weken. ,,De eerstkomende tegen VVV is cruciaal”, zegt NAC-trainer Ruud Brood. Zondag (12.15 uur) thuis tegen de Venlose middenmoter, woensdag op bezoek bij Excelsior en drie dagen later door naar Heracles. ,,Ik heb de spelers gezegd: we zijn nog niet begraven.”

Brood spreekt uit ervaring, zegt hij. ,,Met PSV (hij was drie jaar assistent van Phillip Cocu, red.) zijn we kampioen geworden in de laatste wedstrijd, terwijl iedereen dacht: dat gaat niet gebeuren. De Graafschap uit, dat doet Ajax wel even.” PSV won in Zwolle, Ajax bleef in 2016 steken op een gelijkspel. ,,Met RKC stond ik in de winterstop eens elf punten achter.” Op de voorlaatste speeldag nam de club de koppositie over van PEC Zwolle, een week later promoveerden de Waalwijkers naar de eredivisie.

Sinds het laatste competitieduel van NAC, de flagrante 0-4 nederlaag tegen FC Utrecht op 9 maart, heeft een aardverschuiving plaatsgevonden in het Rat Verlegh Stadion. De technische staf is voor driekwart vervangen, nadien volgde de installatie van de nieuwe directie. ,,Natuurlijk heeft dat invloed. Het was een roerige week, met een komen en gaan van mensen. Daar heeft de groep het ook over, want waar ligt hun toekomst? We moeten met z’n allen de blik op de trainingen en de wedstrijd houden. Dat is niet makkelijk.”

Lundqvist

Onder de ervaren Brood stapt NAC af van het systeem met vijf verdedigers. Het 4-3-3-systeem past de club beter denkt de trainer. Een voorname rol onder Brood is weggelegd voor Ramon Pascal Lundqvist als het creatieve brein op het middenveld. ,,In de periode dat ik bij PSV zat, was hij lang geblesseerd. Het is een talentvolle jongen: hij heeft loopvermogen, een behoorlijk schot, is redelijk vaardig en heeft een goed inzicht. Hij moet zich hier ontplooien.”

De verwachting is dat Brood na dit weekend spelers laat afvloeien. ,,De eerste week gebruiken we om te inventariseren, misschien hebben we iets langer nodig. Volgende week schakelen we door. Een aantal valt af, waardoor een groep overblijft die normaal is. Ook hierin moet de rust terugkeren. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid pakken. Meestal als het slecht gaat, is een speler geneigd meer naar zichzelf te kijken en durft hij geen fouten te maken. Ik wil niet te dicht op de huid zitten, ze moeten wel plezier hebben.”