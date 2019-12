Brood: ‘We zitten bij de laatste zestien, maar we hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt’

Uiteindelijk had NAC zelfs een verlenging nodig om de amateurs van Sparta Nijkerk uit te schakelen. ,,Dat kan, het is een bekerwedstrijd, dan kan dat gebeuren. Er zijn genoeg verrassingen geweest. Je hoopt dat het niet op verlenging aankomt. Maar we wisten dat het moeilijk kon worden. Je hebt hier alles te verliezen, iedereen verwacht dat je hier makkelijk wegloopt. Maar we hadden gewoon vier, vijf goals moeten maken.”

,,Het kan in de hoofdjes zitten, je moet het spel maken, dus je moet aan de bal geconcentreerd zijn en tempo houden. Na die 0-1 zag je dat, hinkten we op twee gedachten. We gingen op zoek naar de tweede, daar hebben we legio mogelijkheden voor gehad. We zitten bij de laatste zestien, maar niet iedereen is blij, want we hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt.”