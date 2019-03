Brood op zijn eerste werkdag: ‘Het is niet gezegd dat ik volgend seizoen trainer van NAC ben’

Brood krijgt te maken een selectie zonder zelfvertrouwen die in 2019 nog geen wedstrijd gewonnen heeft. ,,We moeten het onmogelijke mogelijk maken. Een team dat slecht presteert, is vaak zoekende. Het belangrijkste is om niet te blijven hangen in teleurstellingen. De spelers zijn gedreven op de trainingen, vanochtend lopen ze zichzelf bijna voorbij. Het is een enthousiaste groep. In de wedstrijden treedt er echter een soort verlamming op. Ik weet niet of het geloof weg is, maar ik zie wel dat de spelers het moeilijk hebben.”

In het verleden was de oud-speler een aantal keer dicht bij het hoofdtrainerschap in Breda. ,,Drie keer eerder kon ik instappen bij NAC. Of er was een transfersom nodig of ik was beginnend trainer of ik wilde het niet overnemen toen de trainer op non-actief was gezet.”

Veel vragen kreeg hij over het vertrek van Rob Penders, een van de twee assistenten van Mitchell van der Gaag die vorige week de wacht is aangezegd. ,,Er zijn gesprekken geweest met de directie en andere mensen. Wat wordt er nu gevraagd, wat heeft de groep nodig? Dan kom je tot de conclusie dat het misschien wel handig is om veranderingen door te voeren binnen het technisch kader.”

Bodyguard

Willem Weijs en Regillio Vrede kwamen voor Penders en Maurice Verberne. ,,Willem komt van de onder 19, daar zit een gedachte achter. In zijn gedrevenheid en ambitie is hij natuurlijk wel een mannetje, maar ik denk zeker dat hij iets kan toevoegen. Regillio kan verbinden, heeft empathisch vermogen. Hij is bijna twee meter groot, een soort bodyguard. Als er lastige supporters zijn, kan je hem altijd naar voren schuiven”, zegt Brood met een knipoog.