Brood neemt risico's met NAC: ‘Ik ben een trainer die voor alles of niets gaat’

NAC-trai­ner Brood verwacht meer van aanvoerder Verschue­ren

7 november ,,We moeten niet blind naar voren rennen, maar geduldig zijn en zoeken naar de juiste oplossing”, zegt Ruud Brood een dag voor de ontmoeting met Almere City waarbij NAC gesteund wordt door een kleine 400 supporters. ,,Tegen Go Ahead was het rennen en vliegen, dat moet gestructureerder.”