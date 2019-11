Brood mist verbetenheid bij NAC: ‘Teleurgesteld in een bepaald gedrag van een aantal spelers’

Ruud Brood was niet te spreken over de passieve houding van NAC dat met 1-0 de bietenbrug opging bij Almere City. ,,Ten eerste is het mijn verantwoordelijkheid. Maar wij kunnen meer, wij kunnen beter, dat is ook gebleken. We zijn teleurgesteld in een bepaald gedrag van een aantal spelers. De jongens hebben het voorheen goed gedaan. Ik ga daarom geen namen noemen, dat zou te makkelijk zijn. Ik vind wel dat er meer gebracht moet worden. Arno Verschueren was een van de weinige die nog in zijn taken bleef spelen.”