Brood kritisch na puntenverlies: ‘Een hakje of chipje op het middenveld, dat kan niet’

,,Ik baal omdat ik de wedstrijd heb zien kantelen. We staan voor, maken een fantastische goal en hebben de controle. Maar de tweede helft geven we ruimte weg en een goal en waren we bij vlagen slordig. We hebben nooit meer echt grip op de wedstrijd kunnen hebben”, was zijn reactie na de 1-1.

Voor rust was er weinig aan de hand en zat NAC na de vroege openingsgoal van Huseyin Dogan op rozen. ,,We deden het goed, waren ook dicht bij de 0-2: een schot voorlangs van Van der Gaag, een volley van Dogan. We zaten er goed in, al zou het opbouwend iets beter kunnen. Ik heb toen gezegd: let op dat we in de tweede helft de duels blijven spelen en richting de zijkanten voetballen, want anders nemen zij het over en ligt het open. Dat hebben we niet goed gedaan.”