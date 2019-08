Brood geniet van NAC en hamert op discipline voor duel met Cambuur

,,Boussaid is fitter”, zegt Brood over de Belgische vleugelaanvaller een dag voordat NAC in eigen huis Cambuur ontvangt. De geblesseerde Jordan van der Gaag is opnieuw afwezig. ,,Hij heeft te veel hinder en zit niet bij de selectie.” Het heeft er alle schijn van dat de koploper uit Breda met dezelfde elf begint als tegen Helmond Sport (5-1-zege) waarin het de eerste 45 minuten een galavoorstelling opvoerde met een 4-0-ruststand als bewijs van overmacht.

Cambuur

Brood focust zich bewust op de tweede helft van zijn ploeg tegen Helmonders. ,,Omdat de tegenstander iets anders ging doen en wij daarin mee moeten gaan als je praat over een-tegen-een. Ik weet dat het een lange weg is en ga niet helemaal mee in de euforie. Heb zeker genoten van de eerste helft, daar ben ik trainer en liefhebber voor. Aan de andere kant houd ik rekening met de weerstand die we hebben gehad. Ik verwacht dat de tegenstander nu meer zal kijken hoe wij spelen, Cambuur is van een ander kaliber. We hadden geluk met de vroege goal, dat moeten wij ook meenemen.”

Vrijdagavond rechtsback Pele van Anholt als linksback inzetten om Giovanni Korte te beteugelen, is geen gedachte die in het hoofd van Brood opkomt. ,,Nee, dat is geen overweging want dan zouden wij elke week moeten opletten welke speler van de tegenstander bepalend is. We houden er rekening mee, maar tegelijkertijd loopt er aan de andere kant met Kallon ook een snelle speler.” Dat betekent dat Jethro Mashart, de Spanjaard Javier Noblejas lijkt nog niet klaar voor een basisplaats, naar alle waarschijnlijkheid belast is met de bewaking van Korte.

Volledig scherm Van links naar rechts: Van Anholt, El Allouchi en Mashart. © BSR Agency

Mes

Brood over de aanvalskracht van Cambuur dat een week geleden Go Ahead Eagles met 5-0 oprolde: ,,Ze hebben snelle mensen aan de zijkant, wij moeten daarom niet in het mes lopen. Cambuur speelt een andere spelletje; 4-3-3 met de punt meestal naar achteren. Mijn tactiek pas ik daar niet op aan, maar de accenten neem ik wel mee. We moeten een bepaalde discipline in het team houden. Als we de bal niet hebben en iedereen gaat lopen rennen en vliegen, ontstaan grote ruimtes die niet meer te belopen zijn. Positioneel moet het beter, meer naar elkaar kijken. In de tweede helft tegen Helmond Sport stonden we voorop met vier mensen op een lijn, dat is makkelijk voor een tegenstander. Dat moeten we niet willen.”