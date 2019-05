‘Brood de ideale trainer voor NAC in de eerste divisie’

NAC-doel­man Niemczycki ruikt aan WK onder 20; waar hij komend seizoen keept is onzeker

9:38 Karol Niemczycki is deze weken met Polen actief op het WK onder 20, ondertussen wordt bekeken of hij volgend seizoen verhuurd wordt of dat hij bij NAC blijft. Kleine broer Helmond Sport valt voorlopig af.