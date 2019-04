Brood brengt Bredase beer weer tot leven

NAC ontwaakt uit een diepe, diepe winterslaap en gromt als een hongerige beer in het desolate eredivisielandschap. In de desperate jacht naar voedsel om de energievoorraad op peil te brengen, is het met vier punten in vier dagen danig aangesterkt. Op een steenworp afstand van de Erasmus Universiteit zorgt uitgerekend de zwaar bekritiseerde aanvoerder Menno Koch in de blessuretijd voor de 1-2 door bij de eerste paal een hoekschop binnen te knikken.