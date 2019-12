Brood boos na zeperd NAC: ‘Als je mensen zo laat lopen, is dat een kwalijke zaak. Dat neem ik de spelers kwalijk’

Oud-verdediger Brood ziet als trainer hoe NAC de bezoekers uit Den Bosch de vrije doortocht verlenen bij de doelpunten. “Als je mensen zo laat lopen, is dat een kwalijke zaak. Dat valt zwaar tegen. We geven de doelpunten weg. Dat neem ik de spelers kwalijk. Ik ben niet moedeloos, ik ben kwaad.”

Na rust speelde NAC weinig klaar. ,,De tweede helft was niet goed, klaar. We hebben niet als een team geopereerd en niet veel potten kunnen breken. We zijn wel veel in de zestien geweest, maar waren niet goed genoeg. Er gaat zeker wat veranderen. We kunnen wel leuk voetballen, maar je mag nooit zo beginnen aan de wedstrijd.” Daarmee refereerde de trainer aan de 0-1 na twee minuten spelen.