Brood blijft optimistisch over kansen NAC: ‘Te makkelijk om te zeggen dat het kampioenschap al weg is’

Aanhaken bij Cambuur en De Graafschap, dat is wat NAC de komende vier dagen moet zien te bewerkstelligen met vrijdag Jong Ajax en maandag Jong PSV als de tegenstanders. ,,Zorgen dat we bij blijven, zo simpel is het”, zegt Ruud Brood.

Hoewel de trainer van NAC niet denkt dat bij een gelijkspel of nederlaag tegen Jong Ajax het gat te groot wordt met de bovenste twee teams in de strijd om de directe promotieplaatsen. ,,Afhaken zou alleen voor de korte termijn zijn. Het is aan ons om de afstand overbrugbaar te houden. Het is te makkelijk om te zeggen: ‘Het kampioenschap is al weg’. Ook in onze doelstelling en ambitie zou dat naar buiten toe een signaal zijn van: ‘We gaan ons dan maar richten op…’ Dat is niet de bedoeling.”

Gedomineerd

Hoe kan het verschil zo groot zijn tussen de eerste en de tweede periode waarin NAC achttiende staat en niet een van de vijf wedstrijden won? Brood vindt het tekort door de bocht om de factor geluk te wijten zoals in de duels tegen Cambuur, TOP Oss en NEC die allemaal met 1-0 over de streep werden getrokken. ,,Want juist op de momenten dat we goed speelden, hadden we het geluk niet aan onze zijde. Laatste bal Eindhoven (2-2) op de lat. En tegen De Graafschap (1-2-verlies), maar ook Roda JC (4-2-verlies) hebben we heel erg gedomineerd. Bij Roda hadden we pech met de scheidsrechter, dat kan een keer.”

Brood deelt niet de mening dat koploper Cambuur, negen punten voor met een wedstrijd meer gespeeld, de best voetballende ploeg van de eerste divisie is. ,,Zij spelen ook met alle geluk van de wereld gelijk bij MVV. Er is nu even wat afstand, maar ik denk niet dat in deze competitie een club erboven uitsteekt, dus we moeten niet panikeren. Dan hadden de andere teams al verder afstand moeten nemen van de concurrenten.” In mijn optiek heeft Jong Ajax het beste materiaal. Wij hebben een sterke selectie, hoewel een aantal spelers van hen moeiteloos bij ons zouden kunnen worden ingepast .”

Champions League

Hij somt het middenveld op: Eiting, Gravenberch en Ekkelenkamp. Brood spreekt van een behoorlijk vaste kern. ,,Twee van de drie heeft al ervaring in de Champions League. Achterin staat Pierie die veel ervaring heeft en ze hebben twee keepers (Kjell Scherpen en Stan van Bladeren, red.) waaruit ze kunnen kiezen. Voorin Noa Lang en Traoré. Ik denk dat ze op volle oorlogssterkte zijn, omdat ze dit soort wedstrijden als goede weerstand zien voor die jongens. Het wordt een redelijk open wedstrijd. Zij hebben de technische bagage en individuele kwaliteiten. Dat hebben wij ook, zeker voorin.”

Jethro Mashart vervangt bij NAC zo goed als zeker de geblesseerde Javier Noblejas. ,,Jethro moet aan de bak. We houden het zo simpel mogelijk voor hem, daar is hij het beste bij gebaat. Tegelijkertijd moet hij geen druk voelen en gewoon lekker voetballen.”

NAC zag donderdag de gebroeders Ilic terugkomen van interlandverplichtingen met Jong Servië, maar mist de Spaanse verdedigers Nacho Monsalve en Javier Noblejas.