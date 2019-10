Brood: ‘Als een speler verzaakt, is iedereen te laat’

Tactische afspraken nakomen. Daar draait het om volgens Ruud Brood. “Als ik de laatste twee wedstrijden bekijk, kan ik zo drie dingen opnoemen waarbij twee of drie spelers dat niet doen. Dan kunnen we niet voetballen zoals we willen.”

Het is een thema geworden: de saaie en overbodige eerste helften van NAC. Negen van de elf voorstellingen, FC Dordrecht en Helmond Sport uitgezonderd, waren tot aan de pauze geestdodend. De trainer haalt een wedstrijd uit zijn actieve carrière in herinnering, NAC - Ajax in 1993. “Ik weet nog goed dat één speler niet meedeed in het druk zetten; we verloren met 0-5. Als een speler verzaakt, kom je overal te laat. We zijn in staat om goed te spelen en kansen te creëren, maar het begint met speldiscipline. Als de veldbezetting niet goed is, worden we weggecounterd zoals tegen De Graafschap. En ik denk ook dat we schrokken dat we binnen een minuut achter stonden.”

Sneeuwbaleffect

,,Hoe zetten we druk met de aanvallers? Welke speler van de tegenstander laten we aan de bal? Daar praten we over”, zegt Brood. ,,Dan moet je niet bij een ander gaan staan, want daar loopt al een middenvelder van ons. Als de verkeerde man wordt afgedekt, denkt het middenveld daarachter: wacht eens, ik moet daarheen, maar daar sta jij nu al, dus ga ik daarheen en ontstaat er een sneeuwbaleffect.”

Brood legt uit waarom hij Jordan van der Gaag uit de hoge hoed toverde afgelopen maandag. “De intentie was om met Jordan een man meer te creëren op het middenveld, het kwam er alleen niet uit. Als we hem meer hadden gezocht, waren we gevaarlijker geworden.” Waarom Van der Gaag niet dichter bij Sydney van Hooijdonk? “Ik vind Jordan meer een passer dan iemand die met de rug naar de goal speelt, hij heeft ook niet de explosiviteit om in de ruimtes te komen. Wel het overzicht, dat zie je in zijn spreiding aan de bal. Vanuit de opbouw wilden we meer voetbal hebben net voor de verdediging.”