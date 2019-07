Broers Ilic officieel van NAC, nu wachten op de werkvergunningen

video Stokkers: ‘We twijfelen nog tussen spelen met 2 of 3 spitsen’

23 juli Finn Stokkers, de nieuwe nummer 9 van NAC, stelde na de nederlaag tegen RKC (0-2) vast dat er nog wel het een en ander beter kan bij zijn ploeg. ,,Bij fases was het behoorlijk, maar bij fases ook niet. Daar moeten we hard aan gaan werken. Nog een keer goed in de spiegel kijken.”