Bresser: ik miste bij NAC een stukje eindverantwoordelijkheid

Bresser keert bij De Graafschap terug op het oude nest. Tussen 1993 en 2004 werkte hij er als jeugdtrainer. De voormalig prof van Heracles voetbalde zelf ook in de jeugd van de Doetinchemse club. ,,Er werken weinig trainers meer die er tijdens mijn eerste periode ook al zaten, maar er zijn altijd goede contacten gebleven. De Graafschap heeft mij zelf gepolst voor deze functie. Ik ben heel blij dat NAC zich sportief heeft opgesteld en mij deze kans gunt.''



Veertien jaar na zijn vertrek uit Doetinchem is Bresser een schat aan ervaring rijker. Hij werkte onder meer als jeugd- en techniektrainer bij PSV, het Engelse Fulham en Zenit Sint-Petersburg in Rusland. In 2015 trad hij bij NEC in dienst als assistent van hoofdtrainer Ernest Faber. ,,Alle ideeën en ervaringen die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan, neem ik mee naar De Graafschap.''