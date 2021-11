Bredase horeca opent deuren voor NAC-supporters: duel met Helmond Sport zaterdag in vele kroegen te zien

Daarmee krijgen de supporters, met in achtneming van de dan geldende coronaregels, de kans om zaterdag in de binnenstad rond borreltijd samen naar de wedstrijd te kijken. De duels met Jong FC Utrecht (1-1) en Jong PSV (0-0) waren na tussenkomst van hoofdsponsor OK, de spelersgroep en de stichting Samen voor NAC te zien op zendgemachtigde ESPN. Tot tenminste 4 december is zoals bekend geen publiek welkom in de Nederlandse voetbalstadions.