Bredase debutant Van Schuppen behoedt NAC voor nederlaag bij seizoensopening in Venlo

NAC is bij de seizoensopening in Venlo ternauwernood ontsnapt aan een nederlaag. Debutant Boris van Schuppen zorgde in extremis voor de gelijkmaker en hielp NAC aan een punt: 2-2.

Het derde opeenvolgende seizoen in de eerste divisie begon voor NAC in De Koel. Bekende grond voor Moreno Rutten, die speelde door een schorsing van Robin Schouten, en Ralf Seuntjens. De spits werd voor aftrap in het zonnetje gezet, bij wijze van afscheid, al vertrok hij in 2019 uit Limburg.

Omdat Mario Bilate herstellende is van een blessure was Seuntjens de Bredase aanvalsleider bij de seizoensopening. Al na tien minuten liet de sluwe vos zien zijn streken nog niet verleerd te zijn. Hij stond precies op de juiste plek om een voorzet van linksback Jetrho Mashart tot doelpunt te promoveren.

Gelijkmaker

De vreugde was echter van korte duur. Het was ook snel gedaan met de Bredase dominantie. Tien minuten later stond het 1-1. VVV-Venlo, dat deze zomer ook een ware leegloop kende en wacht op de miljoenen van de nog altijd niet vertrokken topscorer Georgious Giakoumakis, kwam langszij uit een vrije trap. Verdediger Bryan Koglin schoot fenomenaal binnen: via de paal en onhoudbaar voor captain Nick Olij.

NAC was na de gelijkmaker van de leg en zag de Venlose degradant steeds sterker worden. De Bredanaars waren met een zeer onervaren groep naar De Koel afgereisd. In de selectie was ook geen plaats voor Dion Malone (nog niet fit) en Michaël Maria (blessure).

Uitvallen Rutten

Veel smaken had De Graaf niet; op de bank zaten alleen maar jeugdspelers. En Moïse Adiléhou, die in de pikorde voorbijgestreefd was door Colin Rösler. Maar de Beniner international mocht na een halfuurtje aan de bak. Pechvogel Moreno Rutten - net hersteld van een enkelkwetsuur - viel uit met hamstringklachten.

Rösler ging daardoor als rechtsback spelen. Daar maakte hij een onzekere indruk. Dat werd niet beter toen hij na een klein uur spelen zijn eigen doelman passeerde door een voorzet vanaf links met binnenkant voet binnen te werken: 2-1.

Debutantenbal

De Graaf kon in het laatste halfuur alleen maar teruggrijpen op debutanten. Zo kwam Boris van Schuppen binnen de lijnen, maar mochten ook Ayouba Kosiah en Vieiri Kotzebue invallen. Die laatste twee spelers hebben niet eens een contract. Het zegt alles over de staat van NAC, dat ernstig verlegen zit om versterkingen.

Maar het draaide in Venlo uit op een droomdebuut voor Bredanaar Van Schuppen. Toen iedereen in Breda, ook het volle uitvak, al rekende op een nederlaag, kreeg hij de bal voor de voeten en haalde hij verwoestend uit: 2-2. Een dag die hij nooit meer zal vergeten.

Opstelling NAC: Olij; Rutten (29. Adiléhou), Rösler (79. Van Schuppen), Bakker, Mashart; Azzagari, Haye, Velanas; Buffonge (62. Kosiah), Seuntjens, Kestens (79. Kotzebue).

