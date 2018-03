Bredase bloeiperiode ontleed in vijf delen

Sadiq Umar

Drie goals, een assist en twee verkregen penalty's; de prestaties van de Nigeriaanse giraffe in een notendop. Van iedere actie gaat dreiging uit. Zijn impact is groot. De Nigeriaan is ongrijpbaar voor tegenstanders en een zegen voor zijn teamgenoten. Dat zeiden de sleutelspelers Manu García en Thierry Ambrose deze week. Umar is de kapstok waar iedereen zich aan optrekt en met zijn snelheid zorgt hij voor diepte in het spel. Dat Umar in de schijnwerpers staat, is indirect het gevolg van de blessure van Mitchell te Vrede, de reden dat hij tamelijk onverwacht zijn kans kreeg tegen Feyenoord. Met zijn gogme, sluwheid, fysiek sterke lichaam, bovengemiddelde techniek en neusje voor de goal is hij in korte tijd van onschatbare waarde gebleken. Zijn doel, het WK in Rusland, is allang geen utopie meer. NAC vaart er wel bij.

Einde keeperssoap

Nigel Bertrams heeft de aanhoudende keepersdiscussie tot stoppen gebracht, hoewel hij zich in Den Haag tweemaal verkeek op een hoge bal en een tegentreffer ternauwernood werd voorkomen. Bij Excelsior verrichte de doelman een paar belangrijk reddingen en hield hij zijn ploeg in de slotfase op de been. In vergelijking met eerst Andries Noppert en later Mark Birighitti, is Bertrams een oase van rust. Voor het eerst wordt er niet meer gesproken over de fratsen van de keeper. Dat alleen al is goed nieuws. Hield tegen Excelsior (0-0) en ADO (0-2) de nul, werd in Groningen (1-1) ongelukkig slachtoffer van een eigen doelpunt en hield Feyenoord (2-1) van de gelijkmaker af. Bij de 1-3-nederlaag tegen AZ werd hij tweemaal verslagen door een van richting veranderd schot. Bertrams heeft het recht verworven om de nummer een te zijn.

Volledig scherm Nigel Bertrams. © Pro Shots

Defensieve stabiliteit

In het verlengde van Bertrams is aanvoerder Pablo Marí, na een moeizame aanvangsfase, uitgegroeid tot de leider die hij volgens zijn trainer is. De centrale verdediger is amper meer op een foutje betrappen, wint veel van zijn duels en verdedigt zoals dat van een verdediger verwacht mag worden. Scherp, geconcentreerd en nietsontziend. Samen met Karol Mets vormt Marí (gehuurd van City) een linksbenig centrum en geeft hij van achteruit leiding aan het team. De rechtspoten Bart Meijers en de weer fitte Menno Koch komen momenteel niet verder dan de bank.

Volledig scherm Pablo Marí toornt hoog boven iedereen uit. © Pro Shots

Manchester City

In tegenstelling tot vorig seizoen (Ashley Smith-Brown, Brandon Barker en David Faupala o.a.) zijn de huurlingen van de grote broer uit Engeland dit jaar wél een meerwaarde. Bij de zege op Feyenoord verschenen voor het eerst dit seizoen alle City-spelers gezamenlijk aan de aftrap. Jose Angeliño, Manu García en Thierry Ambrose zijn de absolute aanjagers van het stel. Het trio zou niet misstaan in de Nederlandse (sub)top. Buiten bankzitter Paolo Fernandes en de blessuregevoelige Thomas Agyepong tillen de overige vier City-huurlingen NAC structureel naar een hoger niveau en zijn ze zichtbaar beter dan de spelers die de Bredase club zelf onder contract heeft staan.

Volledig scherm Manu Garcia is ongrijpbaar voor Feyenoord Eric Botteghin. © Pro Shots

Mitchell te Vrede

Sterk begonnen met doelpunten tegen Heracles (6-1-zege) en FC Groningen (1-1). De eerste was er een voor de statistieken. Met de treffer in het hoge Noorden schonk hij zijn nieuwe werkgever vlak voor tijd een punt. Tussendoor tegen Excelsior en AZ stond hij te veel op een eiland. Zijn liesblessure, opgelopen in de warming-up van NAC - Feyenoord, zorgde ervoor dat Umar onverwacht een kans kreeg. Te Vrede zal in de resterende zeven wedstrijden met Umar moet wedijveren om de spitspositie.