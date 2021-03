Bredanaar Seuntjens bevestigt Bredase interesse: ‘Dat NAC een mooie club is, is een feit’

Seuntjens wordt in april 32 jaar en is na dit seizoen transfervrij op te halen. Van de Bredanaar is bekend dat hij een fervent NAC-supporter is. Dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. ,,Ik ga het even afwachten. Ik hoor zo meteen of van de week wat meer. Verder kan ik er niet te veel over uitweiden. Maar dat NAC een mooie club is, is een feit”, vertelde Seuntjens op rustige toon bij ESPN.