Bredanaar Ömer Bayram maakt droomtransfer naar Galatasaray

Ooit in Brabantpark, de wijk waar hij opgroeide, begonnen bij PCP en via Baronie in de jeugdopleiding van NAC terechtgekomen. Na 2,5 jaar bij het eerste van NAC in 2012 vertrokken naar Turkije, het land van zijn ouders. Gestaag bouwde de inmiddels 27-jarige Bayram, een vleugelaanvaller omgeturnd tot back, de afgelopen zeven jaar een fraaie carrière op in Turkije: vier jaar Kayserispor en drie jaar Akhisar Belediyespor waarmee hij in mei van dit jaar ten koste van Fenerbahce de beker won. Zijn eerste hoofdprijs, eind maart speelde hij zijn eerste interland namens Turkije.