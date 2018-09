Bredanaar Bayram (27) heeft geleidelijk de Turkse top bereikt: 'Ik heb er slapeloze nachten van gehad'

Wanneer hij als kind met zijn ouders op vakantie gaat naar Turkije, verwennen zijn ooms hem met spullen van Galatasaray. ,,Originele spullen hè, want die waren in Nederland toen niet te krijgen.” Ömer Bayram is negen jaar en he-le-maal weg van Galatasaray, dat in 2000 als eerste en nog steeds enige Turkse club een Europacup wint. ,,Een gouden generatie met Hagi, Hasan Sasşen Hakan Sükür. Ik was en ben altijd supporter gebleven van Gala.”