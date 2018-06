Bredaas talent Mike van Beijnen krijgt kans van NAC

Seizoen­kaar­ten NAC op B-Side en Vak G uitver­kocht

11 juni Er geen seizoenskaarten meer te koop achter beide doelen in het Rat Verlegh Stadion. Dat meldt NAC maandag, in totaal zijn er nu 14.853 seizoenkaarten verkocht. Voor de korte zijdes Vak G en B-Side is geen seizoenkaart meer te verkrijgen; voor iedere wedstrijd gaan nog wel 250 losse kaarten in de verkoop.