Branco van den Boomen (FC Eindhoven) voorspelt: 'Advocaat pakt eerste overwinning tegen NAC'

FC Eindhoven, dat zeventiende staat in de Keuken Kampioen Divisie, kende een moeizame start van de competitie. In de eerste zes wedstrijden pakte de ploeg van David Nascimento slechts één punt. Pas afgelopen weekend behaalde FC Eindhoven de eerste driepunter, bij Jong Ajax. Van den Boomen: ,,Het heeft een tijdje geduurd, maar we zijn blij met de eerste drie punten."