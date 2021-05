Jan Hoppen is back in business en laat zijn NAC-hart spreken: ‘Leg de macht in handen van de supporters’

Het heeft even geduurd voor hij zijn plaats weer terug had in de maatschappij, laat Jan Hoppen weten als hij vertelt over de bijna tien jaren die nu achter hem liggen. In het voorjaar van 2012 sloeg een faillissement van Heja de grond onder zijn voeten vandaan. In de aanloop naar die zakelijke ondergang was hij ook al weggebonjourd bij zijn grote liefde NAC. ,,Maar dat faillissement had niks te maken met wat er bij NAC speelde”, verzekert de man die destijds als investeerder, sponsor en supporter vergeefs geprobeerd had om zijn cluppie vooruit te helpen.