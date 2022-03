Boze supporters voeren actie in Manchester: ‘NAC is not a City Group story!’

Voor de hoofdingang van het Etihad Stadium, het onderkomen van de Engelse landskampioen Manchester City, hebben ze een spandoek opgehangen: ‘Stay out of our territory, NAC is not a City Group story!’ Ook brachten Breda Loco's en Fr0nt76 in een gezamenlijke actie gelijktijdig een bezoek aan het Belgische Lommel en het Franse Troyes. Beide clubs zijn in 2020 door de City Football Group ingelijfd.