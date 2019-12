Boussaid: ‘Tweede helft helemaal gedomineerd’

videoDe teleurstelling was groot bij Othmane Boussaid na de thuisnederlaag tegen FC Den Bosch. De vleugelspeler zoekt de lichtpuntjes in het spel voor rust. ,,Na die 1-1 hadden we ook de 2-1 en 3-1 moeten maken.”

Zijn balverlies in de eerste minuut leidde de vroege tegengoal in. ,,We stonden niet klaar en waren heel slecht bezig. Een dom tegendoelpunt”, zo zag Boussaid het. Daarna zag hij verbetering. ,,Na die tegengoal gingen we zelf voetballen, het liep goed. We konden na de 1-1 ook de 2-1 en 3-1 maken. Sterker nog: als we de 2-1 maken was de wedstrijd gedaan, denk ik. Maar dan maken zij 1-2...”, beschreef hij het wedstrijdverloop.

,,Het ergste is: die twee goals kwamen niet uit een goede opbouw, maar uit fouten van ons. Twee keer dom balverlies. Die fouten moeten eruit, voetballend was het prima”, aldus de kleine vleugelspeler van NAC. Maar hij zag dat de 2-2 nooit echt dichtbij kwam. ,,Na die 1-2 was het moeilijk om terug in de wedstrijd te komen. FC Den Bosch zakte helemaal in, stond met vijf man achterin. We bleven de ballen er in pompen. We hebben de tweede helft helemaal gedomineerd, maar hadden wat geluk nodig om de 2-2 te maken.”

Boussaid snapte dat het zijn ploeg na de wedstrijd op een fluitconcert kwam te staan. ,,We hebben punten laten liggen, natuurlijk begrijp ik de supporters. Zoals we die 1-1 maken, zo moet het gaan bij ons. Dat nemen we mee naar de bekerwedstrijd en de laatste competitiewedstrijd dit jaar.”