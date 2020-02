Boussaid terug bij NAC, Hyballa tevreden over inbreng Stokkers

Othmane Boussaid start maandag (20.00 uur) op de bank bij een naar alle waarschijnlijkheid ongewijzigd NAC. Jong Ajax zal, in vergelijking met het eerste duel in Breda eind november (1-2), met een aantal nieuwe en vooral jongere gezichten aantreden.

Bij de Amsterdammers hebben middenvelder Ryan Gravenberch en topscorer Lassina Traoré in de winterstop de overstap naar het eerste gemaakt en is buitenspeler Noa Lang verhuurd aan FC Twente. Daarvoor heeft trainer Mitchell van der Gaag onder andere de veelgeprezen aanvallende talenten Naci Ünüvar (16) en Brian Brobbey (18), in november en december soms al invaller, ervoor in de plaats gekregen.

,,Wij moeten in de duels komen en Ajax pijn doen, de gegenpressing moet hard zijn”, zegt NAC-trainer Peter Hyballa die Othmane Boussaid voor het eerst begroet in de wedstrijdselectie. De dribbelaar begint net als de tegen AZ ingevallen Colin Rösler en Javier Noblejas op de bank. Luka en Ivan Ilic en reservedoelman Chiel Kramer ontbreken vanwege blessures.

Monsalve

Gezien de speelstijl van Jong Ajax, vergelijkbaar met die van AZ, is het geen onlogische gedachte als Hyballa in grote lijnen vasthoudt aan zijn strijdplan van afgelopen woensdag. ,,Onze 6 hoeft offensief niet veel te doen”, zegt de trainer over Nacho Monsalve, de voorstopper die in Alkmaar verdedigende middenvelder was. ,,Hij moet de nummer 10 oppakken en schakelen tussen verdediging en middenveld. Daarbij hebben we met Nacho een extra kopper voor de spelhervattingen. Hij is ook een persoonlijkheid, het is voor een trainer fijn als iemand op het veld boos wordt en het team aanstuurt.”

Maandagavond; de piepjonge en onvoorspelbare beloften van Ajax, deze week met 7-2 verliezend van Jong FC Utrecht, op jeugdcomplex De Toekomst in plaats van een volwassen tegenstander in een volwaardig voetbalstadion. ,,Dat zou niet mogen meewegen”, zegt Arno Verschueren over de moeilijkheidsgraad van een wedstrijd als Jong Ajax dat tien punten meer heeft dan NAC. ,,We moeten ze niet in hun spel laten komen, want dan amuseren ze zich. Wij moeten vermijden dat we achter de bal aanlopen daar. Geconcentreerd zijn, vol druk erop en de duels winnen.”

Stokkers

In Alkmaar was Finn Stokkers, op wie veel kritiek is, waardevol als aanspeelpunt. Met twee assists had hij bovendien een flink aandeel in de bekerzege van NAC. Een opsteker voor de spits die een moeilijk seizoen doormaakt. Hyballa: ,,Dat zie ik een beetje in zijn ogen, hij mist nog het zelfbewustzijn. Een-tweetjes, aanbieden, kaatsen, bewegen en lopen; dat is wat ik van hem verwacht. Tegen AZ heeft Finn zelfs meer gelopen dan Arno. Hij heeft nog een doelpuntje nodig voor het vertrouwen.”

Mogelijke opstelling

Olij; Schouten, Van Hecke, Riera, Van Anholt; Monsalve, Haye; Verschueren, El Allouchi, Van der Gaag; Stokkers.



Afwezig: Luka Ilic, Ivan Ilic en Kramer (allen geblesseerd).