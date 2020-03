Boussaid na overwinning NAC: ‘Iedereen was lekker bezig vandaag’

Met wederom een fraaie actie stond hij aan de basis van de 2-0. Een lichaamsschijnbeweging en de tegenstander stond op het verkeerde been. Boussaid schoot, de rebound was voor Finn Stokkers. ,,Iedereen was lekker bezig in de eerste helft. Alleen moeten we dan sneller de 3-0, 4-0 en 5-0 maken om de wedstrijd in het slot te gooien. Want in de tweede helft moesten we toch weer opletten, zij komen terug tot 2-1.”