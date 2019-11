Boussaid: ‘Dit was een van onze mindere wedstrijden’

,,Dit was een van onze mindere wedstrijden. Veel lange ballen, weinig voetbal. Alleen voor rust, een klein beetje. In de tweede helft gingen beide ploegen pompen, de meest gelukkige zou winnen. 1-1 was terecht”, oordeelde de kleine dribbelaar.

Voor de vierde keer op rij - in competitieverband - wist NAC niet te winnen. ,,Dat is pittig. Normaal moeten we meer punten halen. Een paar weken geleden speelden we goed voetbal, maar verloren we punten. Nu spelen we gelijk. Laten we hopen dat we volgende week gewoon drie punten pakken.”