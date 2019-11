Boussaid: ‘De ambitie blijft promoveren’

Jong PSV mist topscorer Ngonge tegen NAC

25 november Jong PSV kan maandagavond in het uitduel met NAC niet beschikken over topschutter Cyril Ngonge. De aanvaller kwam niet fit uit de interlandperiode en zat afgelopen vrijdag tegen De Graafschap al op de bank. Hij viel in Doetinchem wel in, maar is maandag niet fit genoeg om tegen de Bredanaars te spelen.