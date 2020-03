Boukhari had finaleticket NAC in 2004 op zijn schoen: ‘Ik was al bezig met juichen’

,,Ik was al bezig met juichen. Maar in plaats van de held werd ik de schlemiel.” Even, niet meer dan een fractie van een seconde, stond NAC deze eeuw in de bekerfinale. Althans, de armen van iedereen die de Parel van het Zuiden een warm hart toedraagt, waren al in de lucht. De colonnes konden zich praktisch opmaken voor een volksverhuizing naar De Kuip. Volgens het golden goal-principe had die ene treffer volstaan om het vonnis te voltrekken. Uiteindelijk kostte de gemiste kans een reclamebord, dat door trainer Ton Lokhoff uit frustratie vakkundig in tweeën geschopt werd.