Boosheid overheerst bij trainer Steijn na pijnlijke nederlaag NAC: ‘De meest simpele dingen gaan fout’

videoNAC-trainer Maurice Steijn noemde de nederlaag die zijn ploeg tegen hekkensluiter FC Dordrecht leed ‘een collectieve wanprestatie’. ,,De meest simpele dingen gaan fout. Tactisch is het niet heel veel wat we vragen, maar blijkbaar is het toch nog te moeilijk.”

Boosheid overheerste, zo gaf hij toe. ,,Die tegentreffer is typerend. We moeten altijd vooruit stappen, druk op de bal geven. Maar we lopen achteruit en laten hem gewoon schieten. Dan vraag je erom”, wees hij naar de late tegengoal die NAC de das om deed op eigen veld (0-1).

Wat is het toch dat het al weken niet loopt bij NAC? ,,Dat weet ik ook niet. Je bent de hele week hard aan het werk met die jongens. Ik praat veel met ze, we laten de beelden zien. En elke keer, ondanks dat we vaak moeten wisselen in de ploeg, probeer je er automatismen in te brengen. Je kunt niets anders doen dan hard werken, maar op dit moment is het heel moeizaam allemaal.”

De tactiek, daar ligt het niet aan, volgens de trainer. ,,Tactisch is het niet zo heel erg spannend, we spelen 4-3-3 met echte buitenspelers. Dat kan niet moeilijk zijn. Maar ik vind dat wij in heel veel basis dingen nog veel fouten maken, zowel aan de bal als zonder bal. Dat vergt nog heel veel trainingsuren.”

Hoe krijgt Steijn dit weer aan de praat? ,,Door vertrouwen te houden. Elke dag aan de slag gaan met die jongens. Trainen, bespreken, beelden terugkijken. Zorgen dat de groep vertrouwen houdt, dat is heel belangrijk, dat zie je. Je ziet een ploeg die met zichzelf worstelt. Ook de passes van de meest ervaren spelers gaan over de lijn of naar de tegenstander. Dat is niet echt te trainen. Tactisch vragen we niet overdreven veel van die jongens, maar blijkbaar is het toch nog te moeilijk wat we vragen.”

Volledig scherm Maurice Steijn (midden) © BSR Agency