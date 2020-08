Bohui voelt zich steeds meer thuis in Breda: ‘Ik kwam hier als een jongen en ben nu een man’

‘Challenging’. Zo noemt Bohui het. Maar ‘uitdagend’ is een understatement. Als 20-jarige zette hij vorig jaar zijn eerste stappen buiten de landgrenzen. Van Londen naar Breda. In zijn eentje. Alles om zijn serieuze voetbalcarrière te lanceren. De teller stopte na een seizoen bij 70 minuten, verdeeld over vier invalbeurten. ,,In het begin van het seizoen raakte ik geblesseerd en daarna heb ik niet veel gespeeld. Dat was moeilijk, want ik ben hier gekomen om te voetballen.”