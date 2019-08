Bodi Brusselers en NAC per direct uit elkaar: contract ontbonden

Kwakman en NAC ontmoetten tien jaar geleden wereldster­ren Villarreal: ‘We grapten, we gaan ze wegtikken’

20 augustus Terwijl Breda momenteel in een hosanna-stemming is na de vliegende start in de eerste divisie, verkeerde NAC precies tien jaar geleden om een andere reden in opperste staat van opwinding. Op 20 augustus 2009 komt namelijk het Spaanse Villarreal op bezoek voor een duel in de Europa League. Oud-speler Kees Kwakman blikt terug op de duels.