BN DeStem-lezers: Bertrams en Fernandes in basiself NAC tegen Excelsior

Op de poll 'Kies jouw favoriete 11 voor NAC - Excelsior' werd volop gestemd. Ruim 800 mensen vulden hun keuze in. Opvallend: de keeperskeuze van de achterban van de Bredanaars. Daarnaast lijken de supporters éénsgezind over de invulling van de rechtsbuitenpositie.

Volledig scherm Angelino scoorde vorige week in Almelo. © PRO SHOTS De lezers van BN DeStem mochten het 4-2-3-1-systeem van trainer Stijn Vreven met hun eigen favorieten invullen. Over de linksbackpositie is er géén discussie mogelijk in Breda. José Angeliño krijgt maar liefst 90,8% van de stemmen. Het maakt Angeliño de meest populaire speler in Breda. Zeker ook omdat de Spanjaard, die vorige week in Almelo nog scoorde, ook op linksbuiten nog stemmen vergaarde.

Keepersdiscussie

Al het hele seizoen is de keeperspositie een heikel thema in Breda. Reeds drie doelmannen werden al gebruikt in het nog jonge seizoen. Andries Noppert kreeg aanvankelijk de voorkeur als eerste keeper, maar werd na drie wedstrijden geslachtofferd.

Mark Birighitti nam het stokje over van Noppert. De Australiër werd vlak voor de transferdeadline overgenomen van Swansea City. 'Birraz' was daarna eerste keus, maar miste tussentijds één duel door een blessure. In Utrecht raakte de doelman geblesseerd in de warming-up, waarna Nigel Bertrams de kans kreeg zich te bewijzen. Ondanks dat Bertrams indruk maakte, kreeg Birighitti zijn basisplaats daarna terug.

Volledig scherm Volgens de supporters van NAC verdient Nigel Bertrams een basisplaats. © Pro Shots De supporters zijn duidelijk geweest wie in hun ogen de rol van eerste doelman verdient. Nigel Bertrams ontving liefst 86,2% van de stemmen. Birighitti volgt op geruime afstand (9,7% van de stemmen), terwijl Noppert en Niemczycki volgens de supporters samen moeten uitvechten wie derde keeper wordt (beide 2,1%).

Achterhoede

In de defensie van NAC werd tot nu toe al met enige regelmaat, al dan niet veroorzaakt door blessures, geschoven. Fabian Sporkslede is onomstreden onder de lezers van BN DeStem (69,8% van de stemmen). Het centrum moet gevormd gaan worden door Bart Meijers (42,7%) en Karol Mets (28,9%). Op de linkerflank is Angeliño onomstreden.

Volledig scherm Aanvoerder Pablo Marí valt, als het aan de aanhang van NAC ligt, buiten de boot. © ANP Pro Shots Opvallend is dat aanvoerder Pablo Marí zo buiten de boot valt. De Spanjaard wordt door 22,3% van de Bredase achterban als ideale centrale verdediger gezien. Ook Arno Verschueren (3,1%) en Gianluca Nijholt (3,0%) zijn kandidaten centraal achterin. Ook James Horsfield (17,3%), Verschueren (12%) en Feyo Glim (1,3%) ontvingen stemmen voor de rechterflank, terwijl Horsfield (5,7%), Nijholt (1,9%) en Vliet (1,6%) eventuele vervangers van Angeliño zijn.

Nijholt en Stans in de kijker

De puzzel van NAC is ook op het middenveld nog niet in elkaar gevallen. Kind van de club Mounir El Allouchi is mateloos populair. 22,2% van de lezers ziet hem als ideale controlerende middenvelder, terwijl ook als 'nummer 10' (5,9%) en linksbuiten (27%) vraag naar de Roosendaler is.

Opvallend is dat Gianluca Nijholt geliefd is onder de Bredase aanhang. Hoewel Nijholt nog niet in het plan van Vreven voorkwam, zien de NAC-supporters hem graag in de basiself (15,9%). Datzelfde geldt voor Jeff Stans, die zelfs niet op de reservebank van Vreven plaats mag nemen. Verschueren (16,6%), Mets (14,2%), Vloet (9,1%), García (5,5%) en Reuvers (0,5%) komen ook in aanmerking.

Volledig scherm Gianluca Nijholt verdient volgens de supporters meer krediet. © Dennis Wielders Op '10' is Manu García onomstreden (63,8%). Voor Vloet (24,1%), Stans (6,2%) en El Allouchi (5,9%). El Allouchi is overigens ook de favoriet op linksbuiten (27%), voor onder anderen García, Fernandes, Korte en Vloet. In de spits is Ambrose met 80,5% populairder dan Thomas Enevoldsen en Richelor Sprangers.

Fernandes vs. Korte

De laatste positie die ingevuld moet worden, is die van rechtsbuiten. Waar Giovanni Korte voorlopig het volste vertrouwen van Vreven geniet, lijkt Paolo Fernandes onder de supporters meer draagvlak te hebben. Fernandes zou bij 74,8% van de lezers spelen, terwijl Korte op 23,1% van de stemmen blijft haken.