Blunderende Van Leer: 'Dit is mijn fout'

Achmed El Messaoudi schoot van buiten de zestien recht op de keeper af. Van Leer kon de bal echter niet wegwerken waardoor Fortuna Sittard op voorsprong kwam. ,,Dit is een bal die je vijftig keer per dag op de training krijgt en dan pak je hem vijftig keer. Dit mag mij niet overkomen en het is gewoon slecht. Ik neem hier mijn verantwoordelijkheid voor.''

Scherp blijven

De nederlaag tegen Fortuna Sittard valt niet alleen maar aan Van Leer te wijten. ,,Natuurlijk gaan er meerdere dingen mis als je drie tegengoals krijgt. Dat is misschien logisch voor de positie waar we nu staan. Feit is dat we scherp moeten blijven.''