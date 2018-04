Blunder Bertrams inleiding pijnlijke nederlaag NAC: 1-2

Tegenvaller voor NAC: Sadiq Umar twijfelgeval voor Willem II

13 april Het is allerminst zeker dat Sadiq Umar zondag inzetbaar is. Althans, dat zei zijn trainer Stijn Vreven vrijdagmiddag, twee dagen voor de streekderby NAC – Willem II. ,,Hij is in training, maar is niet honderd procent fit.”