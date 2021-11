Blije matchwinner Adiléhou compenseert gebrekkige stootkracht NAC: ‘Ik weet als verdediger hoe een aanvaller beweegt’

In een draak van een wedstrijd zat het venijn hem voor NAC zaterdagavond in de staart. Pinchitter Moïse Adiléhou knikte in de voorlaatste minuut de Bredanaars voorbij Helmond Sport (1-0). De Beniner voegde, hoewel normaliter verdediger, stootkracht aan zijn ploeg toe.

,,Het is ongelofelijk. Ik ben zó blij.” Met een grote grijns op zijn gezicht betreedt Adiléhou zaterdagavond de mixed-zone. Vijf minuten voor tijd kwam de Afrikaanse international in het veld om wat te forceren. En hij wist de code te kraken. ,,In vijf minuten verwacht je eerlijk gezegd niet te scoren. Maar dit is geweldig.”

Vier man sterk komt in de 89ste minuut bij de tweede paal van het Helmondse doel instormen. Afgesproken werk, aldus collega-aanvaller Ralf Seuntjens. En als een kanon vuurt goudhaantje Adiléhou via zijn hoofd de bal tegen het net. De impact van hem als gelegenheidsspits is niet voor het eerst duidelijk zichtbaar. Een nieuwe rol voor Adiléhou. ,,Voor mijn tijd bij NAC heb ik nog nooit als aanvaller gespeeld. Heel fijn dat ik zo van waarde kan zijn.”

Minuten gaan voor positie

Volledig scherm Moïse Adiléhou wordt door zijn ploeggenoten belaagd na zijn late treffer. © Pro Shots / Erich Snijder ,,Maar in mijn functie-omschrijving staat dat ik verdediger ben.” Dat het concept succes brengt, is voor Adiléhou niet per se een reden zich om te laten scholen. ,,Het is een optie, maar het is niet de reden waarom ik hier ben. Maar als ik zo het team kan helpen, doe ik het. Als ik minuten kan krijgen, pak ik ze. Of het als keeper of als spits is.”

,,Ik weet hoe een aanvaller beweegt.” Het is een van de voordelen die Adiléhou vanuit zijn originele positie als verdediger gebruikt. ,,Ik probeer dat na te doen. En bovenal weet ik wat vervelend is voor een verdediger. Daaruit haal ik mijn voordeel.”

Even verderop onderstreept Moreno Rutten de waarde van Adiléhou. De rechtsback noemt het een kanon, die technisch vaardig is en opportuniteit brengt. Het zorgt voor een grijns op het gezicht van Adiléhou. ,,Ik waardeer het heel erg dat de jongens zo over me spreken. Het respect doet me erg goed. Maar ik heb het al gezegd: ik ben een verdediger.”

En dus moet Adiléhou nog even wachten op zijn kans. Het duo Bakker-Malone was namelijk voor het tweede duel op rij niet te kraken. Maar de matchwinner laat zich niet uit het veld slaan. ,,Ik moet op mijn kans wachten. Is het niet vandaag, dan kan het morgen zijn. Ik blijf werken, dan komt het vanzelf.”

,,Maar nu ga ik straks eerst goed slapen", loopt de reddende engel van een dolend NAC lachend weg. ,,Ik ben zo blij. Hopelijk gaan we eindelijk doorpakken. Matchwinner in de laatste minuut, ik heb het nog nooit meegemaakt."