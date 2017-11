Birighitti fit en speelklaar, maar of hij start zegt trainer Vreven niet

VoorbeschouwingMark Birighitti is honderd procent fit en zaterdag (20.45 uur) inzetbaar tegen VVV. Of de Australiër zijn plekje onder de lat terugkrijgt of dat Nigel Bertrams blijft staan, wilde Stijn Vreven vrijdagmiddag na de afsluitende training niet kwijt. Ook over ‘een aantal twijfelgevallen’ in zijn team, zei de trainer van NAC niks. ''Ik wil de tegenstander niet wijzer dan het als is.”

Een dag voor de wedstrijd in de Venlose De Koel liet Vreven zijn licht schijnen over de actualiteit van NAC, hoewel zich op de vlakte hield over de invulling van zijn elftal en daar niets over wilde zeggen. Bij de laatste openbare training deze week, op woensdag, ontbrak Koch. Wat erop zou kunnen duiden dat hij een van de twijfelgevallen is.

Birighitti

,,Birighitti is fit en heeft gisteren en vandaag (vrijdag) volledig en voluit meegetraind. Zondag maakte hij een verkeerde beweging waardoor zijn rug vast kwam te zitten. Na de wedstrijd tegen FC Utrecht is de fysio van het Australisch nationale elftal vanuit Düsseldorf overgekomen en heeft hem tot vier uur ’s nachts behandeld. Dat heeft Mark goed gedaan. Hij is volledig fit.”

Bertrams

,,Ik ben blij met de prestatie van Nigel Bertrams. Hij heeft het goed gedaan in de oefenwedstrijd tegen Waasland-Beveren en goed gedaan tegen FC Utrecht. De keepers ontlopen elkaar heel weinig. Ik zal mijn keuze naar eer en geweten maken, zoals altijd. Hij heeft mij niet verbaasd, hij heeft het gewoon goed gedaan en is een keeper in ontwikkeling. “

Keepersstrijd

,,Er heeft altijd een keeper een bepaalde voorsprong, daarop baseer ik mijn keuze. Nogmaals, de keepers ontlopen elkaar niet veel meer en pushen elkaar naar een hoger niveau. Daar ben ik heel gelukkig mee. Ik was er vrij snel uit wie er speelt. Nee, dat ga ik nu niet zeggen. Dan zien jullie morgen (zaterdag).”

Twijfelgevallen

,,We hebben wat personele problemen met spelers die fysieke ongemakken hebben. Hoeveel dat er zijn en wie dat zijn, zeg ik niet. Het gaat om een aantal. Dat zijn kopzorgen ja. Morgenvroeg (zaterdag) zal ik daarin een keuze maken.”

Geheimzinnigheid

,,Om niemand wijzer te maken, noem ik geen namen. Ik ben ervan overtuigd dat ze in Venlo de krant lezen, wij doen namelijk hetzelfde. Wij weten, wat zij niet weten, hoe zij gaan spelen. Daar zit ook een verrassing tussen. Hoe we achter die informatie komen, maakt niet uit, als we het maar te weten komen. Dat is voor mij belangrijk, dat lijkt me niet meer dan logisch. Als je met bepaalde spelers rekening houdt op stilstaande situaties en je krijgt driekwartier tot een uur voor de wedstrijd te horen dat een ander speelt, moet je je tactische plannen bijsturen. Dat is niet prettig vlak voor een wedstrijd, want spelers zijn gefocust en zitten in hun eigen wereldje. Terwijl wij als technische staf drie dagen lang over tactische afspraken praten.”

Tegenstander VVV kende in tegenstelling tot NAC als promovendus een flitsende start met twaalf punten uit de eerste zeven wedstrijden. Het verloor in die reeks eenmaal, daarin kwam de klad erin en verloren de Venlonaren van PSV (2-5), ADO Den Haag (0-2) en Heracles (3-0).

Over VVV

,,Ik was behoorlijk onder indruk van de eerste helft van VVV tegen FC Utrecht in de beker (3-1), dat was een van de beste wedstrijden die ik dit seizoen gezien heb van een eredivisieclub. Het kampioensteam hebben ze vrijwel intact gehouden. Het voordeel ten opzichte van ons, is dat ze al een aantal jaar samenspelen. Daarom ben ik niet verbaasd over hun goede start. Toch merk ik dat voetbal ook de perceptie is van hoe iemand iets ziet. Iedereen praat heel positief over VVV, maar als wij zaterdag winnen, staan wij op een punt van VVV. Alles staat kort bij elkaar.”

Vijf goals tegen uit corners

,,Wij kunnen uren discussiëren over zonedekking, mandekking of half zone- en half mandekking, maar het gaat mij om de intensiteit van verdedigen. Durf en wil je een killer zijn? Heb je er alles, maar dan ook echt alles voor over om geen doelpunt tegen te krijgen uit een dood spelmoment? Wij zijn niet scherp genoeg, ik mis de passie in het verdedigend koppen. Tegenstanders voelen dat wij bij elke hoekschop kwetsbaar zijn, dan doen wij iets verschrikkelijk slecht. Opnieuw hebben wij deze week een organisatie achterin proberen weg te zetten waarin de spelers zich comfortabeler voelen en het ons hopelijk minder problemen oplevert.”

Ambrose

,,Die kaats die hij onder volle druk geeft op Mounir El Allouchi bij de 0-1 in Utrecht (2-2) is fantastisch. Mits hij hard blijft werken, assists blijft geven zoals in Utrecht (Ambrose bereidde beide treffers voor) en kritisch op zichzelf blijft over zijn mindere punten, maak ik me totaal geen zorgen over hem. Hij voelt het vertrouwen dat ik hem geef. Hij moet zich niet druk maken, die goals gaan komen.”

Afwezig bij NAC zijn de langdurig geblesseerde spelers Pablo Mari (enkel), Chiro Ntoko (hamstring), Olivier Rommens (knie), Robbie Haemhouts (achillespees) en Thomas Agyepong (hamstring).

Mogelijke opstelling