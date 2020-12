Bilate zoekt naar woorden na blamage NAC: ‘De emoties lopen hoog op’

,,Het voelt alsof het vertrouwen ontbreekt”, verzuchtte hij. ,,We halen allemaal ons niveau niet. Met alle respect voor FC Dordrecht, maar als je hiervan verliest met de spelers en de ervaring die wij hebben... Dit is typerend voor de fase waarin wij zitten.”

De spits zuchtte, wist niet meer wat hij moest zeggen en kwam even niet verder dan ‘pff.. ja..’. ,,Je merkt dat de emoties hoog oplopen, in de kleedkamer na de wedstrijd. Ook op het veld merk je de frustratie naar elkaar toe. Op momenten dat het tegenzit voel je die frustratie toenemen, toenemen, toenemen. Dat merkt de tegenstander ook. Als zij hier 0-0 spelen vieren ze een feestje, dus je helpt ze alleen maar in het zadel.”

Hoe dit om te buigen? ,,Dat komt het aan op een stukje aansprakelijkheid. Iedereen moet weten van zichzelf wat hij goed en fout doet. Ik heb mijn niveau ook nog niet gehaald, er zijn genoeg jongens die dat kunnen zeggen. Het begint bij jezelf. Je moet kijken naar wat er beter moet en daarop trainen. Het laatste dat we kunnen gebruiken is dat de frustratie alleen maar toeneemt.”

,,Dit is niet wat we hadden verwacht toen we naar het schema keken. Van deze vier wedstrijd verwacht je twaalf punten, uiteindelijk haal je er zeven. Uit de manier waarop je vandaag verliest, blijkt dat de gifbeker nog niet leeg is”, vervolgt hij. Over één ding is hij duidelijk. Heeft dit NAC wel de kwaliteit om bij de eerste twee te eindigen? ,,Ja.”