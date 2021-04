Bilate over spelen in nieuw systeem: ‘Gezien beperkte tijd van voorbereiden naar behoren uitgevoerd’

videoMario Bilate is tevreden over de manier waarop NAC het nieuwe systeem met vijf verdedigers heeft ingevuld. ,,Als je kijkt naar beperkte tijd die we als team gehad hebben om ons daar optimaal op voor te bereiden, door de ontwikkelingen de afgelopen week, denk ik dat je toch wel trots mag zijn op jezelf.”

Niet meer met vleugelspelers, in 4-3-3, maar met drie middenvelders achter zich, waarvan Lex Immers het dichtst bij hem stond. ,,Het is anders natuurlijk. Maar als je kijkt naar de goals die we maken, maakt het niet uit of je met vleugelspelers speelt of in 5-3-2 met backs die hoger spelen. Je hebt een betere bezetting op het middenveld, meer mogelijkheden om op te bouwen van achteruit. En als je kijkt naar voorzetten: mijn goal kwam ook uit een voorzet”, zag de spits die de 3-3 maakte.

Hij zag wel dat NAC aanvankelijk zoekende was. ,,Met name in de eerste helft vond ik de afstanden heel groot in de omschakeling. Als de bal bij mij kwam, waren er naar mijn gevoel niet genoeg man daar vlak onder. Dan is het lastig om toe te slaan.” Maar het algehele gevoel was goed. ,,Als je kijkt naar hoeveel we er op hebben kunnen trainen en hoe we het dan hebben uitgevoerd... Natuurlijk zijn er punten van verbetering, als je nog zo wil spelen in het vervolg, maar gezien de beperkte tijd van voorbereiden denk ik dat we het naar behoren hebben gedaan.”

‘Fouten gemaakt door onszelf en de arbitrage’

De spits baalde dat NAC op 3-3 bleef steken. ,,Met een punt schiet je niet heel veel op. Als je kijkt naar de manier waarop: de fouten die er zijn gemaakt door zowel onszelf als door de arbitrage, dan baal je daar extra hard van. (...) Je voelt je bestolen, maar we hebben afgesproken dat het zoveel mogelijk bij onszelf zoeken. We zijn niet scherp geweest. Neem de derde tegengoal als voorbeeld, waarbij Bakker zo vrij als een vogel staat bij de tweede paal. Daar moeten we kritisch naar onszelf kijken.”

Bekijk hier de interviews met trainer Steijn en doelman Kortsmit

De hoop op directe promotie heeft Bilate nog niet opgegeven. ,,Ik geloof nog in promotie. We hebben allemaal nog een lastig programma, de concurrenten spelen nog tegen elkaar. Bij iedereen staat de druk er op. In deze competitie zie je de meest rare uitslagen, het kan alle kanten op. Het verschil is wel dat je nu weer een stukje controle uit handen geeft en je afhankelijk bent van wat De Graafschap en Almere City doen.”

Bekijk hier het hele interview: