Bilate na minimale zege NAC: ‘Zeer matig, maar drie punten nu even het belangrijkst’

,,Woensdag bij De Graafschap hebben we toch een tik gehad”, verwees Bilate naar de verloren topper van afgelopen week. ,,Dus dan is de opluchting nu groot. Vandaag speel je bij vlagen zeer matig, maar trek je de wedstrijd toch over de streep. Dit soort wedstrijden moet je winnen als je bovenin mee wil draaien. Af en toe moet dat met lelijk knokvoetbal, zoals nu.”

In het 3-5-2-systeem stond Bilate naast Sydney van Hooijdonk. ,,Het was een formatie waarin we nog niet gespeeld hadden, we hebben ons gedeeltelijk aangepast aan de tegenstander. Maar je kunt gerust stellen dat er werk aan de winkel is, daar zullen we op moeten trainen, met z'n allen kijken wat er beter moet. Voor de wedstrijd lag er een duidelijk plan, maar om een of andere reden is dat er niet uitgekomen. Lichtpuntje is dat we als team keihard geknokt hebben en dat je met de minimale kansen die je krijgt goed omgaat.”

Het laatste halfuur schakelde NAC weer om naar 4-3-3, mocht Bilate blijven staan en speelde hij met vleugelspelers om hem heen. ,,Ik heb in meerdere systemen gespeeld, het maakt mij niet uit hoe we spelen. Daar bepaalt de trainer over. Het is aan ons om dat in te vullen. De ene week zal dat beter gaan dan de andere. Vandaag zaten we er aardig doorheen als ploeg. We zullen aan de slag moeten, ook met het spelen in meerdere formaties. Maar de drie punten zijn nu even het belangrijkst.”

Volg De Gegenpressing Podcast nu ook op Instagram!

Volledig scherm Bilate © BSR Agency