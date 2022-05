Bilate is de troefkaart van NAC in de play-offs

NAC schorst winteraan­koop Hilterman voor de rest van dit seizoen: ‘Hij heeft straf gekregen’

Jeredy Hilterman was door zijn club al uit de selectie gezet vanwege ongepast gedrag waardoor hij het slotduel met Excelsior (2-2) vrijdag miste. Inmiddels is duidelijk dat de spits ook in de play-offs in het strafbankje zijn zonden mag overzien.

9 mei