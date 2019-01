‘Bij NAC kom je in een andere wereld; een mooie wereld, maar wel een andere wereld’

,,Technisch een prima voetballer die bij Jong PSV heeft aangetoond dat hij op meerdere posities kan spelen. Daar moeten we wel mee oppassen, omdat een speler dan misbruikt wordt.”

NAC-trainer Mitchell van der Gaag spreekt in lovende bewoordingen over Ramon Pascal Lundqvist die zondag tegen Willem II naar alle waarschijnlijkheid op de bank begint. ,,Ik zie hem voornamelijk op de middenveldposities 6 of 8 en dan met name op 8. Een speler die de verbinding kan zijn tussen verdediging en aanval. Hij kan ook tussen de linies spelen en heeft een versnelling wat ik persoonlijk het mooiste aspect van hem vind. Daarom wilden wij hem graag hebben.”

Van der Gaag noemt Lundqvist stoïcijns. ,,Hij weet hij wil en laat zich niet snel leiden door randzaken. Dat vind ik een positieve eigenschap. Jong PSV en NAC is een groot verschil: dat blijft afwachten. Hier kom je in een andere wereld. Een mooie wereld, maar wel een andere wereld. Als een speler naar een hoger niveau wil, dan moet hij dit ondervinden. Sommige verkijken zich daarop. We gaan er vanuit dat hij het aankan.”

Toenemende concurrentie

Met het aantrekken van Lundqvist wordt het dringen geblazen op het middenveld en ook voorin krijgt Van der Gaag tot zijn tevredenheid meer te kiezen. ,,Er zijn wedstrijden geweest dat we op de bank zaten en dachten: wat kunnen we aanvallend doen? Dan kijk je op de bank en zie je dat er weinig opties zijn. Daarom heb ik voor de winterstop al gezegd dat een aantal spelers aanwinsten zijn omdat ze door blessures weinig hebben laten zien. Het is prettig dat die er weer bijkomen.”

Door de toenemende onderlinge concurrentie gaat Van der Gaag voor het eerst te maken krijgen met mokkende spelers die hij moet teleurstellen. ,,Dat is vooruitlopen op de zaken. De teamspirit is belangrijk. Het gaat om overleven. Daar moet iedereen zich in schikken. Meestal lost zoiets zich vanzelf op leert de ervaring.”