‘Bij De Graafschap moeten we met dezelfde intentie beginnen als de tweede helft tegen ADO’

De stille kracht op het middenveld met een onuitputtelijke energiebron had vrijdagavond in de blessuretijd van het merkwaardige duel NAC – ADO Den Haag (1-1) de winnende treffer op zijn schoen. Arno Verschueren, hij speelde een puike pot, baalde als eerste van zijn gemiste kans.

,,Gohhh, ongelofelijk ja… Ik train veel op dat soort ballen uit die hoek. Jelle (keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar) hamert er altijd op dat ik rustig moet blijven. Ik wist dat de keeper laag ging zitten en wilde hem eigenlijk over zijn rechterbeen liften. Echt zonde, daar lig ik nog wel even wakker van. We hebben de punten hard nodig. Op basis van de tweede helft was de overwinning verdiend geweest.”

De Belg zag zoals iedereen een zwak én een veerkrachtig NAC. ,,Zonde dat we de eerste helft niet zo scherp spelen en op achterstand komen. Ik denk niet dat het aan het systeem ligt. We moeten de bal gewoon sneller laten rondgaan en de ruimtes sneller zoeken. De eerste helft ging dat te traag, dan is het voor ADO makkelijk om op te schuiven.”

Bijsluiten

Giovanni Korte of Gervane Kastaneer in de spits is een verschil van dag en nacht. Met de kleine Hagenaar kwam NAC totaal niet uit de verf. ,,Met Gio in de punt moet je hem niet in het duel zetten. Gervane deed het heel goed de tweede helft; hij schermde de bal goed af waardoor wij konden bijsluiten en loopacties maken. Toen hadden zij het moeilijk, we wisten dat achter hun verdediging ruimte lag. We konden aansluiten en pakten de tweede ballen.”