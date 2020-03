Bij de familie Van Hecke gaat het vooral over voetbal, voetbal, voetbal

Verschue­ren over afgang NAC: ‘Het was echt heel triest, ik kon echt door de grond zakken’

6 maart ,,Het was echt heel triest. Iedereen keek recht voor zich uit.” Arno Verschueren beschrijft de leegte van een volle kleedkamer met mannen die radeloos in het niets staren. ,,Dat we met 5-0 achter de rust in gaan, ik kon echt door de grond zakken.”