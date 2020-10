Bezorgde Steijn verwacht dat NAC klaar is met winkelen

video Azzagari weet dat het dringen is op het middenveld bij NAC, maar denkt niet aan vertrek: ‘Ik blijf geduldig’

22 september Voor NAC-middenvelder Yassine Azzagari waren het maandagavond zijn eerste minuten van het seizoen. Tegen Jong FC Utrecht viel hij in de rust in en zag hij zijn ploeg een zwaarbevochten zege boeken (0-2). ,,Het was fijn om weer eens 45 minuten tussen die gasten te lopen, dat voelde goed.”