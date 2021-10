Bewondering voor NAC-talent Banzuzi: ‘Een beest van een kerel’

NAC-trai­ner De Graaf na derde thuiszege op rij: ‘Trots op de jongens’

Natuurlijk had hij nog voldoende op- en aan te merken na de 3-0-zege op MVV, maar NAC-trainer Edwin de Graaf was een tevreden man. ,,We komen er beter in, de jongens worden fitter, deze lijn moeten we doortrekken.”

23 oktober