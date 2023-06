Bevreesd NAC ziet doemscenario uitkomen, maar blijft in leven dankzij artiest Omgba

NAC-goa­lie Kortsmit na hectische week klaar voor seizoens­ont­kno­ping: ‘We gaan knallen in de play-offs’

NAC-keeper Roy Kortsmit is blij dat zijn rode kaart van vorige week geseponeerd werd en dat hij gewoon kan spelen tijdens de play-offs. ,,Als we allemaal fit en scherp zijn, kunnen we mooie dingen gaan doen.”