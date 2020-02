Bevlogen, voetbalgek en recht door zee: Project Hyballa bij NAC vandaag van start

Willem Weijs maakt seizoen af als trainer van Jong NAC

3 februari Vier functies in elf maanden tijd voor Willem Weijs. De voormalig jeugdtrainer heeft maandag in een persoonlijk gesprek te horen gekregen dat hij de komende maanden coach is van het beloftenteam van NAC. Rogier Molhoek en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar blijven wel aan als assistenten om Peter Hyballa te gaan dienen.