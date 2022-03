Bescheiden Velanas staat op als nieuwe NAC-dirigent

VIDEO Velanas oogst steeds meer lof bij NAC: ‘Dat de supporters mij toezingen is fantas­tisch’

Met twee doelpunten had Odysseus Velanas een aardige bijdrage in de zesde zege op rij van NAC (1-4). De vleugelspeler beleeft een uitstekende periode en drukt dat uit in doelpunten en assists. ,,Ik ben heel erg blij dat het nu allemaal op zijn plek valt en ik kan laten zien waarom ze mij hebben gehaald.”

14 maart